نيمار يقول كلمته ويقفل الباب في وجه ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن العلاقة المتوترة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة قد جعلت ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي يفكر في عرض نيمار جونيور لاعب الفريق على ريال مدريد هذا الصيف.





وحدد نيمار موقفه تجاه الانتقال إلى ريال مدريد حيث رفض تلك الفكرة تماماً وقال ذلك بشكل صريح للقطري ناصر الخليفي بأنه يريد العودة فقط إلى برشلونة.



