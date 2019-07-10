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فنانة شهيرة تدخل المستشفى بعد طلاقها

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:59 ص
فنانة شهيرة تدخل المستشفى بعد طلاقها
فنانة شهيرة
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الفجر الفني
 
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تعرضت الفنانة السورية وعد البحري، لوعكة صحية دخلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل المرض، إذ نشرت عبر حسابها الخاص على فيسبوك صورة لها من على سرير المرض وعلقت عليها بالتالي: “الحمدلله على نعمة الصحة ورحمة الله ومحبة الناس ادعوا لي”.

وربط الكثير من محبي البحري دخولها المستشفى بما صرح به المنتج المصري أحمد البنا حيث كشف عن خبر انفصاله رسمياً عن البحري، مؤكداً أن الإنفصال حصل بأجواء هادئة في ديسمبر 2018.
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