فنانة شهيرة تدخل المستشفى بعد طلاقها

تعرضت الفنانة السورية وعد البحري، لوعكة صحية دخلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل المرض، إذ نشرت عبر حسابها الخاص على فيسبوك صورة لها من على سرير المرض وعلقت عليها بالتالي: “الحمدلله على نعمة الصحة ورحمة الله ومحبة الناس ادعوا لي”.



