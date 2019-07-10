فخري الفقي: مصر آمنة وسط بركان هائج

وأكد أن المواطن المصري واعي ويعلم أن مصر جزيرة آمنة وسط بركان هائج، معقبًا: "الجيش المصري موجود في كل حتة، وهذا ما أدى لشعور المواطن بالأمن".



قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن نسبة النمو قبل عام 2011 وصلت لـ7.5%، وهذه نسبة مرتفعة، ورغم ذلك لم يشعر المواطن بهذا النمو، لأن هناك فئة صغيرة كانت تستحوذ على هذا النمو.وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن المواطن الآن يشعر بتحسن الاقتصاد، وهذا الأمر أدى لتحمل المواطن أعباء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، على عكس ما حدث سابقًا.