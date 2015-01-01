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زاهي حواس عن عمر الشريف... كان أنسب من يؤدي دور الملك خوفو (صور)

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:56 ص
زاهي حواس عن عمر الشريف... كان أنسب من يؤدي دور الملك خوفو (صور)
محرر الفجر والدكتور زاهي حواس
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حسام زيدان
 
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قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف في حوار له مع الفجر إن الفنان الراحل عمر الشريف كان ذو كاريزما عالية، ويتمتع بموهبة قد لا تتكرر مرة أخرى، وكان يستطيع تجسيد عدد كبير من الشخصيات التاريخية.

وفي رده على سؤال الفجر عن الفنان المناسب لتجسيد شخصية الملك المصري خوفو أحد ملوك الأسرة الرابعة ومنشئ الهرم الأكبر، قال حواس إن أنسب من يؤدي دور الملك خوفو هو الفنان عمر الشريف، ولن يستطيع أحد أن يجسد شخصية هذا الملك سواه.

وأضاف حواس أنه لما سئل من عدة مخرجين عن أنسب من يجسد خوفو قال "كان الوحيد الذي اقترحه كان عمر الشريف لكن بعد وفاته لا أحد".

يذكر أن الدكتور زاهي حواس يحتفظ في مكتبه بصورة تجمعه هو والفنان الراحل عمر الشريف، ودائمًا ما تكون محط أنظار الجميع.

واليومالموافق العاشر من يوليو يتزامن مع ذكرى رحيل النجم عمر الشريف أحد أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية والعالمية، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خارج مصر مع كل دور لعبه وفيلم قدمه، وتُوج في مسيرته بالعديد من الألقاب أبرزها جائزة الجولدن جلوب كما سبق ورشح لجائزة الأوسكار
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