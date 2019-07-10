أكرم العلياوي: أعلم قدر الإسماعيلي وجماهيره في الوطن العربي
الخميس 11/يوليه/2019 - 12:43 ص
أحمد كابو
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عبر اكرم العلياوى مدرب الأحمال التونسى الجديد للاسماعيلى عن سعادته بتولى تلك المهمة فى احد اعرق الأندية فى مصر والوطن العربى.
وانضم المدرب التونسى لجهاز الدراويش ، بناء على ترشيح من محمود جابر المدير الفنى الحالى.
وأضاف :"اعلم جيدا قدر النادى الإسماعيلى وجماهيره الذواقة التى سنعمل فى المقام الأول من أجل اسعادها".
واتم قائلا :"سنخضع جميع اللاعبين لاختبارات بدنية لرصد قدرات كل لاعب،سعيا للارتقاء بها قبل المشاركات الرسمية"
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