أكرم العلياوي: أعلم قدر الإسماعيلي وجماهيره في الوطن العربي

عبر اكرم العلياوى مدرب الأحمال التونسى الجديد للاسماعيلى عن سعادته بتولى تلك المهمة فى احد اعرق الأندية فى مصر والوطن العربى.





وانضم المدرب التونسى لجهاز الدراويش ، بناء على ترشيح من محمود جابر المدير الفنى الحالى.





وأضاف :"اعلم جيدا قدر النادى الإسماعيلى وجماهيره الذواقة التى سنعمل فى المقام الأول من أجل اسعادها".





واتم قائلا :"سنخضع جميع اللاعبين لاختبارات بدنية لرصد قدرات كل لاعب،سعيا للارتقاء بها قبل المشاركات الرسمية"