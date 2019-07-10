30 مليونا في 5 أسابيع لـ سبع البرمبة بدور العرض

حقق فيلم سبع البرمبة إيرادات متوسطة بعد عرض 5 اسابيع وصلت إلى 29 مليونا و363 الفا و814 جنيها.





ويحكي فيلم سبع البرمبة قصة شاب بسيط متزوج من فتاة رقيقة تريد أن ترى زوجها بطلا، عكس شخصيته، وتصاب بصدمة عصبية، وتتخيله أحد أبطال السينما والدراما، مثل منصور الحفني "أحمد السقا"، ورحيم "ياسر جلال"، وسليم الأنصاري "أمير كرارة"، فيضطر الزوج لتقمص هذه الشخصيات بشكل كوميدي.



