ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس 11 يوليو في كأس الأمم الأفريقية

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:40 ص
موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس 11 يوليو في كأس الأمم الأفريقية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يواجه منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، منافسه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس 11 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد السويس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.


ونجح منتخب كوت ديفوار في الفوز على منتخب مالي، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ويلفرد زاها، وذلك بعد الصعود من دور المجموعات كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.


بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الانتصار على منتخب غينيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث تصدر محاربي الصحراء مجموعتهم في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، ولم تستقبل شباك المنتخب الجزائري اي أهداف حتى الآن في البطولة.


وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب كوت ديفوار مع منتخب الجزائر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس