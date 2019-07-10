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تشوكويزي: يكشف تفاصيل الفوز على جنوب أفريقيا

الخميس 11/يوليه/2019 - 12:13 ص
تشوكويزي: يكشف تفاصيل الفوز على جنوب أفريقيا
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علي نبوي
 
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عبر تشوكويزي لاعب منتخب نيجيريا عن سعادته عقب فوز النسور الخضراء على جنوب إفريقيا ٢-١ والتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا.


وقال صاحب الهدف الأول لنيجيريا عقب تسلمه لجائزة أفضل لاعب في المباراة :"سعيد للغاية وكنت أعمل جاهدا خلال المباراة لتقديم أداء جيد وبالفعل كنت عند الموعد".


وتابع: "كنا نقاتل للعودة في المباراة ولم يكن الامر سهلا بعد التعادل قبل نهاية الشوط الأول".


وأتم: "أول مرة اشارك في بطولة مع الفريق الاول وحلمي يتحقق هنا وانا سعيد للغاية وكان هاما أن ألعب اساسيا مع الفريق بعدما دخلت كبديل في المباراة الماضية، ولكني التزم دائما بقرار المدرب وأقدم ما يطلب مني".


وينتظر منتخب نيجيريا في نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر وكوت دي فوار التي ستقام غدا باستاد السويس، وتقام المباراة باستاد القاهرة يوم الأحد المقبل.

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