بشير عبدالفتاح: ما يقوم به أردوغان هو مؤشر للنهاية له

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قال بشير عبدالفتاح الخبير بالشأن التركي، إن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو مؤشر نهايته في السياسة التركية، ونهاية حزبه "العدالة والتنمية".



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "ON-E"، مساء الأربعاء أن "أردوغان" أثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء في 2003 حقق إنجازات اقتصادية لافتة بناء على إنجازات سابقة لغيره بمعنى أنه جنى ثمار غيره.



وأضاف أن "أردوغان" تجاوز العمل من أجل تركيا، وبدأ يفكر في العمل من أجل مشروعه الخاص "الأردوغانية" بمعنى إعلان الجمهورية الثانية في تركيا 2023 بعد مرور 100 عام على جمهورية "أتاتورك"، وإعادة الحكم العثماني بما يسمى العثمانية الجديدة؛ وبنا على ذلك بدأ يتخلى عن "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" وفكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد بسبب سجل أنقرة السيء في مجال حقوق الإنسان.

