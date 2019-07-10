بولندا ضيف شرف مهرجان "كليرمونت فيراند" الدولي في دورته الـ42

كشف مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للفيلم القصير في جنوب فرنسا، عن اختيار دولة بولندا، لتكون ضيف شرف الدورة 42.



وويستمر المهرجان فى الوقت نفسه فى استقبال الأفلام للمشاركة حتى أواخر 2019، تمهيدًا للدورة المقبلة والتى من المنتظر أن تقام فى الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير 2020 فى مدينة كليرمونت فيراند الفرنسية.



ويعد كليرمونت فيراند الدولي للفيلم القصير أكبر واعرق مهرجان سينمائى دولى مخصص للأفلام القصيرة، وهو ثانى أكبر مهرجان سينمائى فى فرنسا بعد مهرجان كان السينمائى من حيث الحضور الجماهيرى.



ويضم مهرجان كليرمونت فيراند أكثر من 160 ألف مشارك من الجمهور سنويا، بخلاف نحو 3500 من المحترفين والمتخصصين سنويًا.



ويؤهل المهرجان، الأفلام الفائزة، للترشح لجوائز الأوسكار، وجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية، وجوائز السينما الأوربية، وجائزة سيزار.



كما تصبح جميع الأفلام المقدمة للاختيار، مؤهلة لسوق الأفلام القصيرة، والتي يوفر كتالوج رقمى ويعرض الفيلم فى مكتبة عبر الإنترنت للموزعين والمحترفين فقط فى مجال صناعة السينما.



