نشرة حوادث "الفجر": بتهمة الإهمال التحقيق مع مسؤولي نادِ رياضي لغرق طفل بحمام السباحة بالنزهة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:52 م
زينب عطا
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شهد الشارع المصري اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء بوابة الفجر، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
"20 جنيهًا" و"14 طعنة".. ننفرد بنشر كواليس مقتل "محفظة قرآن" على يد متسول بإمبابة
بتهمة الإهمال.. التحقيق مع مسؤولي ناد رياضي لغرق طفل بحمام السباحة بالنزهة
استغاثتها قتلتها.. تفاصيل جديدة حول قتل محفظة قرآن في إمبابة
"أمه متوفاة وهارب من 4 قضايا سرقة".. مفاجآت حول قتل محفظة قرآن بإمبابة
ننشر صورة المتهم بقتل "محفظة القرآن" في إمبابة
القبض على المتهم بقتل مسجل وابنته وإشعال النار بهما داخل مسكنهما بحلوان
مباحث الجيزة تكشف ملابسات سرقة 6 كيلو ذهب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي
إصابة 11 شخصا في حادث مروري بالعياط
مباحث الجيزة تكشف مفاجآت في واقعة سرقة جواهرجي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي
"20 جنيهًا" و"14 طعنة".. ننفرد بنشر كواليس مقتل "محفظة قرآن" على يد متسول بإمبابة
بتهمة الإهمال.. التحقيق مع مسؤولي ناد رياضي لغرق طفل بحمام السباحة بالنزهة
استغاثتها قتلتها.. تفاصيل جديدة حول قتل محفظة قرآن في إمبابة
"أمه متوفاة وهارب من 4 قضايا سرقة".. مفاجآت حول قتل محفظة قرآن بإمبابة
ننشر صورة المتهم بقتل "محفظة القرآن" في إمبابة
القبض على المتهم بقتل مسجل وابنته وإشعال النار بهما داخل مسكنهما بحلوان
مباحث الجيزة تكشف ملابسات سرقة 6 كيلو ذهب بطريق مصر إسكندرية الصحراوي
إصابة 11 شخصا في حادث مروري بالعياط
مباحث الجيزة تكشف مفاجآت في واقعة سرقة جواهرجي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي
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