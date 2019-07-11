تأهل للنهائي 7 مرات.. تاريخ منتخب نيجيريا مع نصف نهائي أمم إفريقيا

انتزع منتخب نيجيريا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تغلب علي منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.

ويشارك منتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة عشر في تاريخه، ونجح في التأهل للدور نصف النهائي للمرة الرابعة عشر في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية، ونجح في تخطي هذا الدور 7 مرات، حصد اللقب الإفريقي 3 مرات أعوام 1980، 1994، 2013، بينما حصد المركز الثاني 4 مرات أعوام 1984، 1988، 1990، 2000.

بينما فشل منتخب نيجيريا في تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا في 6 نسخ أعوام 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010.

وإليكم تاريخ مشاركات منتخب نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا:-

- 1978:

أول مشاركة لمنتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا كان في نسخة عام 1978، وخسر أمام منتخب أوغندا 2-1، وحصل على المركز الثالث بالبطولة بعد إنسحاب منتخب تونس من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

- 1980:

واجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا عام 1980 وفاز بهدف دون مقابل، وتأهل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية، وتغلب على منتخب الجزائر 3-0 وتوج بأول ألقابه بالبطولة القارية.

- 1984 :

ظهر منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية للمرة الثالثة عام 1984، والتقي مع منتخب مصر وحسم التعادل 2-2 نتيجة اللقاء، ولجأ لركلات الترجيح التي ابتسمت لنسور نيجيريا، وواجه في النهائي منتخب الكاميرون، وخسر 3-1 واكتفي بمركز الوصيف.

- 1988:

تأهل منتخب نيجيريا للدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا عام 1988 وتقابل مع منتخب الجزائر وفاز عليه بنتيجة 9-8 بركلات الترجيح،والتقي مع المنتخب الكاميروني في النهائي وخسر بهدف دون مقابل ليكتفي بمركز الوصيف.

- 1990:

خامس ظهور للمنتخب النيجيري في نصف نهائي أمم إفريقيا كان في نسخة عام 1990 وتقابل مع منتخب زامبيا وتغلب عليه 2-0، وتأهل لمواجهة منتخب الجزائر صاحب الأرض في النهائي وخسر بهدف دون مقابل.

- 1992:

فشل منتخب نيجيريا في تجاوز نصف نهائي أمم إفريقيا عام 1992 بعدما خسر أمام غانا 2-1، وواجه منتخب الكاميرون في لقاء تحديد المركز الثالث وفاز بنتيجة 2-1.

- 1994:

واجه منتخب نيجيريا نظيره كوت ديفوار في نصف نهائي نسخة البطولة عام 1994، وفاز النسور الخضراء بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، وتأهل لمواجهة زامبيا في المباراة النهائية وفاز بنتيجة 2-1 وتوج بثاني ألقابه بالبطولة.

- 2000:

تقابل منتخب نيجيريا مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي نسخة البطولة عام 2000، وفاز النسور الخضراء بهدفين دون مقابل، قبل أن يخسر اللقب الإفريقي كعادته أمام منتخب الكاميرون بعدما خسر النهائي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

- 2002:

تقابل منتخب نيجيريا مع نظيره السنغالي في نصف نهائي أمم إفريقيا 2002، وخسر بنتيجة 2-1، والتقي مع مالي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز بهدف دون مقابل.

-2004:

التقي منتخب نيجيريا مع منتخب تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا 2004، وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وتقابل مع مالي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز بنتيجة 2-1.

- 2006:

في نسخة بطولة أمم إفريقيا 2006 تقابل منتخب نيجيريا مع كوت ديفوار في نصف النهائي، وخسر بهدف دون مقابل، وحصل على المركز الثالث بالبطولة بعد الفوز علي السنغال 1-0.

- 2010:

تقابل منتخب نيجيريا مع غانا في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2010، وخسر 1-0، والتقي مع منتخب الجزائر في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز بهدف دون مقابل.

- 2013:

تغلب منتخب نيجيريا على منتخب مالي 4-1 في نصف نهائي البطولة عام 2013، وصعد لملاقاة بوركينا فاسو بالمباراة النهائية وفاز عليه بنتيجة 1-0 ليتوج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

* يا تري هل ينجح منتخب نيجيريا في بلوغ المباراة النهائية للنسخة الحالية، ويحصد رابع ألقابه بالبطولة الإفريقية، أم يفشل في تخطي الدور نصف النهائي للمرة السابعة في تاريخه؟؟