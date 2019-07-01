سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-7-2019

سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري ، بعد أن شهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، واستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي، سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





dollor to riyal

3.75 ريال سعودي





البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.4592 4.4864 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.45 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.4558 4.4879 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.42384 4.47988 أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.435 4.48 أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 4.4610 4.4932 أسعار الريال السعودي في بنك عودة 4.4531 4.4799

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