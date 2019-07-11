أول تعليق من مدرب جنوب إفريقيا بعد الخروج من الكان الإفريقي

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا ان فريقه لم يكن جيدا في الشوط الاول لكنه نجح في العودة والدخول للمباراة فى الشوط الثاني، بعدما خسر امام نيجيريا ٢/١ في ربع نهائي كاس امم افريقيا.





وقال باكستر في المؤتمر الصحفي: "في الشوط الاول لم نكن لدينا الجرأة لامتلاك الكرة والضغط العالي، وفي الشوط الثاني تحسنا اكثر ونيجيريا شكلوا خطورة علينا باستمرار ولم نستطع الدفاع بشكل جيد وتمكنوا من اختراقنا من على الاطراف، وخسرنا المباراة في اللحظات الاخيرة واعتقد اننا سقطنا امام فريق سينافس على اللقب."