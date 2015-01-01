فخري الفقي: هناك ارتفاع في الأسعار الآن، لكن بوطأة أقل من السابق

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قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري شهدت له الكثير من المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن معدل النمو الآن وصل لـ5.5%، وهذه النسبة ضعف ما قبل تطبيق البرنامج، ومعدل البطالة انخفض من 13 لـ9%،



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل أصبحت أفضل من السابق، لافتَا إلى أن الاقتصاد المصري يوفر الآن سنويًا 750 ألف فرصة عمل، وهذا أدى لانخفاض البطالة بشكل ملحوظ.



ولفت إلى أن معدل التضخم أنخفض من 30% في2017لأقل من 10% هذا العام، معقبًا: "هناك ارتفاع في الأسعار الآن، لكن بوطأة أقل من السابق"

