أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن موقف نادي الجنوب إيطالي، من التعاقد مع النجم الدولي الدولي الكولومبي خاميس روديجيز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وقال كارلو أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية: "لا أعلم إن كان خاميس سيأتي إلى نابولي ولكن أتمنى حدوث ذلك، أنا أعرفه جيداً وهو يستطيع اللعب في جميع مراكز الوسط ويستطيع اللعب كصانع العاب وجناح". وقال كارلو أنشيلوتي خلال تصريحات صحفية: "لا أعلم إن كان خاميس سيأتي إلى نابولي ولكن أتمنى حدوث ذلك، أنا أعرفه جيداً وهو يستطيع اللعب في جميع مراكز الوسط ويستطيع اللعب كصانع العاب وجناح".



