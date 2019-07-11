تكريم نجوم الفن في احتفالية للمعهد العالي للإعلام بالإسكندرية (صور)
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:35 م
يارا أحمد
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احتفل المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية، بتخريج الدفعة الرابعة من المعهد بحضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد زاهر، وسيمون ومحمد نجاتي، وهنادي مهنا وبحضور كل من دكتور محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة، ا.د عزة عثمان عميدة المعهد ، أ. محمد العبيسى نائب رئيس مجلس الإدارة.
حيث تم تكريم النجمه سيمون عن مجمل أعماله الفنية والفنان أحمد زاهر، عن مسلسل "ولد الغلابة" وتواجدت هدي زوجته معه لدعمه وايضا تواجدت والدة الفنانة محمد نجاتي لدعمه بعد تكريمه عن قيد عائلي وقابل الطلاب سيمون بالتصفيق الحار وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع هنادي مهنا.
وأحيت الفنانة كارمن سليمان، الحفل وقامت بتقديم عدد من أغانيها المميزة منهم حضن دافي، وحكايتي، وعدد كبير من الأغاني التي تفاعل معاها الطلاب .
الجدير بالذكر أن الحفل تم تنظيمه من شركة "organic media".
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