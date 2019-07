الطالع الفلكي الخَمِيس 11/7/2019..لَدْغَة أخْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 4 أبيب قبطى، 11 تَمّوز رُومى، 8 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (حرّص من أخوك) -ولاتَخَوّنُهْ.(محمّد عوض من فيلم شلّة المحتالين-1973)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من أسرار مواليد

بُرج العقرب تطبيقهم لمبدأ "حرّص من أخوك ولا تَخوّنه" بسبب معرفتهم بالنفس البشرية وتقلّب الأمزجة فهم يُفضّلون الإحتفاظ بأسرارهم لأنفسهم ،ولأن العقرب يحكمه المرّيخ مائى الطبع ويُمثّل إنتقال سائل من جسد لآخر فمواليد العقرب لهم نصيب فى الإستمتاع بالعلاقة الزوجيّة السعيدة والصحّة الجسدية يُشاركهم سمعتهم بالفحولة وتفضيل الحياة البيتوتية 180 درجة فى المواجهة مواليد بُرج الثور.





إذا كان الزوج/الزوجة من مواليد العقرب فلامعنى لإثارة غيرته بحجّة تحريك المياه الراكدة فربّما أدت الغيرة إلى الإنفصال ، أما الخبر المُمتاز فالزوج/الزوجة من مواليد برج العقرب له صفة الإدارة والظبط والربط والترتيب والنظام داخل المنزل بما يُؤدى لحياة عائليّة مُستقرة وأبناء مُزدهرين ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الهدوء وبرود الأعصاب يوفر عليك الأخطاء ،عِدّ حتى عشرة أو أخرج لإستنشاق هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك العصبى.





برج الثور: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ،لا تضع البيض كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





الجوزاء: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج السّرطان: إبدأ بتكوين إحتياطى توفير لشراء عقار أو أرض أو وديعة بنكيّة لأبنائك،النقديّة السّائلة تُغرى بالإنفاق فسارع باستثمارها بغرض مفيد لأسرتك.





برج الأسد: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العذراء: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج الميزان: إبتعد عن مفهوم الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج العقرب: لاتتطفل على غيرك ولا تسمح لغيرك بالتدخل بشئونك ، السور المُرتفع سبب لجيرة مُمتازة.





برج القوس: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الجدى: نفقات بإمكانك توفيرها ، ،لكن تكاليف الفحوص الطبيّة وزيارة الأطباء لاتدخل ضمن بند التوفير فلا تبخل بها على نفسك أوأسرتك.

برج الدّلو: قد تضطر لتحمّل ضيف أو زميل ثقيل الظلّ ومواصلة الإبتسام طوال الوقت رغم إمتعاضك ،جَبْر الخواطر من شِيَمْ الكِرَام فتحمّل ضيفك.