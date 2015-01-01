رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا: وزيرة الهجرة تسعى لـ"لم شمل" المصريين بالخارج
الخميس 11/يوليه/2019 - 02:18 ص
كساب أحمد
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قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن زيارته الحالية لمصر، تأتي في إطار تلبية نداء الوطن، معقبًا: "مصريين الخارج جزء لا يتجزأ من مصريين الداخل".
وأضاف ثابت، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم توصلت معه ومع بعض الجاليات العمل على لم شمل وتوحيد المصريين في الخارج.
وتابع: "احنا جايين نقول لمصر، احنا عايزين نساعدك في كافة المجالات سواء سياسة أو اقتصادية".
وأضاف ثابت، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم توصلت معه ومع بعض الجاليات العمل على لم شمل وتوحيد المصريين في الخارج.
وتابع: "احنا جايين نقول لمصر، احنا عايزين نساعدك في كافة المجالات سواء سياسة أو اقتصادية".
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