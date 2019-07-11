ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصيلحي ويوسف يُمثلان الاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:22 م
مصيلحي ويوسف يُمثلان الاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

يتوجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى المغرب بصحبة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لحضور قرعة البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020".


ومن المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.


و تأتى مشاركة الاتحاد السكندري فى هذه البطولة الكبرى التى تضم أقوى الفرق العربية عقب الأداء المتميز والتمثيل المشرف لزعيم الثغر في النسخة الماضية من البطولة والتي توج بلقبها النجم الساحلي التونسي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس