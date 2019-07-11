مصيلحي ويوسف يُمثلان الاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:22 م
علي نبوي
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يتوجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى المغرب بصحبة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لحضور قرعة البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020".
ومن المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.
و تأتى مشاركة الاتحاد السكندري فى هذه البطولة الكبرى التى تضم أقوى الفرق العربية عقب الأداء المتميز والتمثيل المشرف لزعيم الثغر في النسخة الماضية من البطولة والتي توج بلقبها النجم الساحلي التونسي.
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