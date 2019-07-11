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تيليمانس يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى مانشستر يونايتد

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:03 م
تيليمانس يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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علق النجم البلجيكي الشاب يوري تيليمانس، على سبب رفضه الإنضمام إلى نادي مانشستر يونايتد وتفضيل الإنتقال إلى ليستر سيتي، قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، خلال الصيف الحالي. 

وقال تيليمانس في تصريحات صحفية: "لقد منحت نفسي بعض الوقت للتفكير بالأمر، ولكن بعد نهاية الفترة الدولية كان واضحاً إنني أُريد القدوم إلى ليستر سيتي".

وأضاف: "لقد كان الدور الثاني من الدوري في الموسم الماضي جيداً للغاية بالنسبة لي وللفريق، وأردت الإستمرار باللعب مع نادي إيجابي ولديه الكثير من الطموح والإمكانيات".

واختتم: "أردت أن أقوم بتحضيرات ما قبل الموسم مع الفريق الذي سألعب له بالموسم المٌقبل، ولهذا السبب قٌمنا بإنهاء الصفقة سريعاً، أنا سعيد جداً لوجودي هٌنا".
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المزيد عن: موناكو مانشستر يونايتد ليستر سيتي تيليمانس
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