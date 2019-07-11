تيليمانس يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى مانشستر يونايتد
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:03 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
علق النجم البلجيكي الشاب يوري تيليمانس، على سبب رفضه الإنضمام إلى نادي مانشستر يونايتد وتفضيل الإنتقال إلى ليستر سيتي، قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، خلال الصيف الحالي.
وقال تيليمانس في تصريحات صحفية: "لقد منحت نفسي بعض الوقت للتفكير بالأمر، ولكن بعد نهاية الفترة الدولية كان واضحاً إنني أُريد القدوم إلى ليستر سيتي".
وأضاف: "لقد كان الدور الثاني من الدوري في الموسم الماضي جيداً للغاية بالنسبة لي وللفريق، وأردت الإستمرار باللعب مع نادي إيجابي ولديه الكثير من الطموح والإمكانيات".
واختتم: "أردت أن أقوم بتحضيرات ما قبل الموسم مع الفريق الذي سألعب له بالموسم المٌقبل، ولهذا السبب قٌمنا بإنهاء الصفقة سريعاً، أنا سعيد جداً لوجودي هٌنا".
Advertisements
المزيد عن: موناكو مانشستر يونايتد ليستر سيتي تيليمانس
- فابينيو يقترب من البقاء في موناكو
- رياض محرز: مانشستر سيتي أصبح شيئا من الماضي
- توقيت وتفاصيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي
- وكيله: فريد رفض الإنتقال إلي خصم مانشستر يونايتد
- نجم موناكو يقترب من عملاق الدوري الإنجليزي
- تيليمانس يتحدث عن مفاوضات أرسنال واليونايتد
- مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
- مانشستر يونايتد يحدد بديل بوجبا
- مانشستر يونايتد يتفوق على السيتي ويقترب من حسم صفقة الموسم
- مانشستر يونايتد يقترب من تدعيم خط وسط الفريق بصفقة كبرى