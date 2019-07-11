حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر (صور)

افتتح الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، ويرافقه عدد من قيادات الحزب والدكتور خالد عبدالله امين الحزب مقر الحزب الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق اكتوبر وزايد وسفنكس وذلك فى إطار خطة الحزب للتواجد فى جميع مراكز ومدن محافظات الجمهورية.





وقال الدكتور صلاح حسب الله، على هامش الافتتاح، ان جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية ستكون فى خدمة الشعب المصرى والتفاعل مع القضايا الجماهيرية ومساندة الأجهزة التنفيذية فى اداء مهامها، مؤكدا استمرار الحزب فى افتتاح مقراته الجديدة بمختلف المدن والمراكز والأحياء استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية.



