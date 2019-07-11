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حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر (صور)

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:06 م
حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر (صور)
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إسلام شعراوي
 
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افتتح الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، ويرافقه عدد من قيادات الحزب والدكتور خالد عبدالله امين الحزب مقر الحزب الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق اكتوبر وزايد وسفنكس وذلك فى إطار خطة الحزب للتواجد فى جميع مراكز ومدن محافظات الجمهورية. 

وقال الدكتور صلاح حسب الله، على هامش الافتتاح، ان جميع مقرات الحزب على مستوى الجمهورية ستكون فى خدمة الشعب المصرى والتفاعل مع القضايا الجماهيرية ومساندة الأجهزة التنفيذية فى اداء مهامها، مؤكدا استمرار الحزب فى افتتاح مقراته الجديدة بمختلف المدن والمراكز والأحياء استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية. 

وأشار الدكتور صلاح حسب الله الى ان مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له فى فصله التشريعي الأول سوف يقر قوانين مجلسى النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية استعدادا لهذه الاستحقاقات السياسية التى جاءت فى التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب المصرى.
حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر (صور)
حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر (صور)
حزب الحرية المصرى يفتتح مقره الجديد بأمانة المجتمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر (صور)
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