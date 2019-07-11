تامر أمين: ما يقوم به "أردوغان" سيقود المنطقة إلى بركان قد ينفجر في أي لحظة
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:17 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخص أرعن سياسيًا، معقبًا: "أردوغان ماشي بيقول شَكْل للبيع، زي الاتهامات اللي وجهها لمصر بعد وفاة محمد مرسي، كان بيرمي بلاه على مصر، ودلوقتي بيرمي بلاه على قبرص".
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي أعلن عن تنقيب تركيا عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية دون أي وجه حق، متابعًا: "ده أسمه بلطجة، أو فرده".
وتابع أن ما يقوم به الرئيس التركي سيقود المنطقة إلى بركان قد ينفجر في أي لحظة، لافتَا إلى أن قبرص هددت تركيا إذا قامت بهذا الأمر، فستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.
وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي أعلن عن تنقيب تركيا عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية دون أي وجه حق، متابعًا: "ده أسمه بلطجة، أو فرده".
وتابع أن ما يقوم به الرئيس التركي سيقود المنطقة إلى بركان قد ينفجر في أي لحظة، لافتَا إلى أن قبرص هددت تركيا إذا قامت بهذا الأمر، فستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.
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