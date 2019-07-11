أنغام عن حفلها بالسعودية: سعيدة باستقبال الجمهر لي"
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:59 م
الفجر الفني
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شاركت الفنانة أنغام جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من تواجدها في المملكة العربية السعودية، معربة عن حبها الشديد للسعودية، وذلك خلال تواجدها هناك لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات صيف الباحة 2019 بالسعودية.
وقالت أنغام خلال الفيديو الذى نشرته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر الصفحة الرسمية على تويتر : "سعيدة بتواجدي في منطقة الباحة بالسعودية وسعيدة باستقبال الجمهور السعودى لى".
وأضافت أنغام قائلة : سعيدة بكوني أيضا من أولى الفنانات التى غنت فى الباحة مثلما كنت أولى الفنانات اللواتي غنين فى المملكة العربية السعودية".
وشدت أنغام بعدد من الأغانى التى نالت إعجاب جمهورها فى السعودية منها راح تذكرنى وأنا مش حبيبتك إحساسي أكبر".
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