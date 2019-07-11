ويلفريد زاها سينتقل إلى أرسنال في حالة وحيدة

يواصل نادي أرسنال مساعيه، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الجارية، بأوامر من المدير الفني الإسباني أوناي إيمري.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن أ ي تحرك جديد من أرسنال نحو التعاقد مع النجم الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، سيتم بإدخال لاعبين ضمن الصفقه + مبلغ مالي.





وألمحت التقارير إلى أن رسنال يريد ادخال لاعبه شيكردان موستافي في الصفقه ، لكن من الغير متوقع موافقة البالاس على اشراك موستافي في الصفقه