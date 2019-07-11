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خبير اقتصادي: رغم ارتفاع أسعار المحروقات هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:52 م
خبير اقتصادي: رغم ارتفاع أسعار المحروقات هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم
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كساب أحمد
 
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قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، رغم ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن انخفاض معدل التضخم، يعني انخفاض معدل زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

وتابع "أبو باشا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن انخفاض سعر صرف الدولار، من شأنه أن يؤثر بشكل كبيرة على الأسعار في مصر، خاصة أن هناك كم كبير من السلعة المستهلكة مستوردة من الخارج.

ولفت إلى أن الجنيه ارتفاع أمام الدولار منذ بداية هذا العام بنسبة 7%، ورغم ذلك لا يوجد أي تأثير إيجابي على الأسعار بسبب الدولار، معقبًا: "محدش قادر يفهم سبب ده لحد الآن".


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