نشرة أخبار منتصف الليل.. تأجيل تسليم وثيقة الفترة الانتقالية في السودان

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، منها وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيفواري لبحث التعاون المشترك، ورئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لإنشاء 8 مشروعات تجارية بالمحافظات.

وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الإيفواري لبحث التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنظيرة الإيفواري باولين كلود دانو وزير الرياضة، لبحث التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشباب والرياضة بحضور أوجين ألو ألو سفير كوت ديفوار بالقاهرة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتوكول لإنشاء 8 مشروعات تجارية بالمحافظات

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة التموين وعدد من المستثمرين في السلاسل التجارية لإنشاء مشروعات تجارية وأسواق في عدد من المحافظات.

مجلس النواب يقر مواد الإصدار بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مادة النشر وحذف المادة الثانية من مشروع الحكومة.

سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء، إن سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية، خلفا لمعاذ بوشارب.

تأجيل تسليم وثيقة الفترة الانتقالية في السودان

أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان لأسباب فنية.