مصير نيمار من العودة لتدريبات سان جيرمان





كشفت قناة "RMC" الفرنسية، عن موعد عودة البرازيلي نيمار جونيور إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعدما أثار الجدل بسبب غيابه وسط تكهنات بتمرده لكي يرحل إلى برشلونة هذا الصيف.





وقالت القناة الفرنسية أن نيمار سيعود 15 يوليو إلى باريس، ولكن لا يوجد أي شيء سيغير من رغبته، فهو لا يزال يريد العودة إلى النادي الكتالوني مجدداً.





وأوضحت القناة أنه على الرغم من تصريح بارتوميو رئيس برشلونة بأنه لا يوجد شيء في عملية نيمار، إلا أن هذا لم يبطئ من رغبة اللاعب في العودة إلى كامب نو، ولا يزال البارسا يناور من لضمه.





الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد أصدر بياناً يهاجم فيه اللاعب بسبب عدم التزمه بمران الفريق ولكن والد نيمار رد على هذا البيان مؤكداً أن نجله يغيب بإذن مسبق.



