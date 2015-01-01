حمدي الكنيسي لـ"الفجر": الوضع الحالي للإعلام لا يسر عدو أو حبيب (فيديو)

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أكد الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين السابق ورئيس الإذاعة المصرية السابق، حرصه علي إنشاء نقابة للإعلاميين والتي كان من أهم أهدافها هي حماية الإعلام ووضع الصورة الصحيحة لرسالة الإعلام بعيدًا عن كونها وظيفة.



وأضاف الكنيسي، في لقاؤه لبوابة "الفجر"، قائلا: الوضع الحالي للإعلام لا يسر عدو أو حبيب، فهو في حالة تدني وتعثر، وأتمنى أن تضع المنظمة الإعلامية الجديدة والمتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام ونقابتي الإعلاميين والصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، خطة جديدة لإنقاذ الإعلام وإعادة التوازن إليه، فنحن في أشد الحاجة والاحتياج لإعادة هذا التوازن.