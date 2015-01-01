يلا شوت US: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر Yalla 7SSRI اون line مباراة نيجيريا kora

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موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة:





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مشاهدة جميع مباريات نيجيريا اليوم sport max من المقرر انطلاق مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في لقاء يترقبه الملايين من الجماهير المتابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا رابط يلا شوت بلس الجديد بث مباشر على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي بالإضافة لشبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على قناة beinsport max

تشكيلة نيجيريا المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم:





حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: عبد الله شيهو – ويليام تروست إكونج – كينيث أوميرو – أولا أينا

الوسط: ويلفريد نديدي – بيتر إيتيبو – جون أوبي ميكيل

الهجوم: صامويل تشوكويزي – بول أونواتشو – أليكس إيوبي





تشكيلة جنوب إفريقيا المتوقعة أمام نيجريا اليوم :

حراسة المرمي: دارين كيت.

خط الدفاع: سيفيسو هلانتي – بوهلي مخوانازي – ثولاني هلاتشوايا – ثامسانكا مكيزي.

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو – ديان فورمان – بونجاني زونجو.

خط الهجوم: بيرسي تاو – ليبو موثيبا – ثيمبينكوسي لورش





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ستكون مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا واحدة من المباريات القوية فبعد أن صعد منتخب جنوب إفريقيا على حساب مصر بهدف نظيف وتأهل نيجيريا على حساب الكاميرون بنتيجة 3-2 من المؤكد أن المواجهة ستكون صعبة اليوم ولذلك نحرص على نقل مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع رابط سريع بجودة عالية.