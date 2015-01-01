يلا شوت US: مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا بث مباشر Yalla 7SSRI اون line مباراة نيجيريا kora
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:11 م
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نقدم لكم عبر موقع الفجر الرياضي رابط يلا شوت خدمة مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الاربعاء في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بث مباشر مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا رابط كورة لايف بدون تقطيع اليوم.
موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة:
من المقرر انطلاق مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في لقاء يترقبه الملايين من الجماهير المتابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا رابط يلا شوت بلس الجديد بث مباشر على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي بالإضافة لشبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على قناة bein
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تشكيلة نيجيريا المتوقعة أمام جنوب إفريقيا اليوم:
حراسة المرمى: دانييل أكبي
الدفاع: عبد الله شيهو – ويليام تروست إكونج – كينيث أوميرو – أولا أينا
الوسط: ويلفريد نديدي – بيتر إيتيبو – جون أوبي ميكيل
الهجوم: صامويل تشوكويزي – بول أونواتشو – أليكس إيوبي
تشكيلة جنوب إفريقيا المتوقعة أمام نيجريا اليوم :
حراسة المرمي: دارين كيت.
خط الدفاع: سيفيسو هلانتي – بوهلي مخوانازي – ثولاني هلاتشوايا – ثامسانكا مكيزي.
خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو – ديان فورمان – بونجاني زونجو.
خط الهجوم: بيرسي تاو – ليبو موثيبا – ثيمبينكوسي لورش
كورة لايف مشاهدة مباراة نيجريا وجنوب إفريقيا بث مباشر kora live
ستكون مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا واحدة من المباريات القوية فبعد أن صعد منتخب جنوب إفريقيا على حساب مصر بهدف نظيف وتأهل نيجيريا على حساب الكاميرون بنتيجة 3-2 من المؤكد أن المواجهة ستكون صعبة اليوم ولذلك نحرص على نقل مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اليوم بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع رابط سريع بجودة عالية.
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