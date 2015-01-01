رابط bein match: مشاهدة مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا بث مباشر (تغطية مباشرة) yalla shoot رابط مباراة نيجيريا الآن can

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD لمباراة منتخب نيجيريا ضد منافسه منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، kora star في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية COOL KORA، مباراة منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب نيجيريا بين ماتش BEIN MATCH.









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مشاهدة جميع مباريات نيجيريا اليوم كورة كول وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، KOOORA GOAL حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، كورة جول ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، YALLA LIVE وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لإستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة يلا لايف.





ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا KORAHD :-

حراسة المرمى : دانيال أكبيي.

خط الدفاع : أولا أينا - كينيت أوميرو - وليام تروست - شيدوزي أوازيم.

خط الوسط : ويلفريد نديدي - أوجينكارو إيتيبو - أحمد موسي - أليكس أيووبي - موسيس سيمون.

خط الهجوم : أوديون إيجالو.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب بنين في مواجهة منتخب نيجيريا كورة جول :-

حراسة المرمى : دارين كيت.

خط الدفاع : سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي.

خط الوسط : كاموهيلو موكوتجو - ديان فورمان - بونجاني زونجو.

خط الهجوم : بيرسي تاو - ليبو موثيبا - ثيمبينكوسي لورش.





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