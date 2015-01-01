عاجل.. سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية

سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية،

خلفا لمعاذ بوشارب.

وقال شنين، فور تسلمه رئاسة مجلس النواب أن الجزائريون قادرون على الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، و علينا نحن أن نعطيهم الأمل ونقدم لهم الثقة في جميع المؤسسات.



وأكد، خلال كلمة له نقلتها "فضائية "سكاي إن البرلمان يدعم الحراك الشعبي السلمي للشعب، وأننا نقدر جميعاً موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد.



