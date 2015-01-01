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عاجل.. سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:55 م
عاجل.. سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية
سليمان شنين
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أحمد مرعي
 
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء، إن سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية، خلفا لمعاذ بوشارب.

وقال شنين، فور تسلمه رئاسة مجلس النواب أن الجزائريون قادرون على الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، وعلينا نحن أن نعطيهم الأمل ونقدم لهم الثقة في جميع المؤسسات.

وأكد، خلال كلمة له نقلتها "فضائية "سكاي إن البرلمان يدعم الحراك الشعبي السلمي للشعب، وأننا نقدر جميعاً موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن سليمان شنين هو مرشح تحالف النهضة والعدالة والبناء.

وقد أعلن التجمع الوطني الديمقراطي سحب مرشحه “لخضر سيدي عثمان” لصالح مرشح تحالف النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين.
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المزيد عن: لبرلمان الجزائري سليمان شنين الجيش الجزائري الجزائر
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