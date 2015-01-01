عاجل.. سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:55 م
أحمد مرعي
Advertisements
Advertisements
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء، إن سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية، خلفا لمعاذ بوشارب.
وأكد، خلال كلمة له نقلتها "فضائية "سكاي إن البرلمان يدعم الحراك الشعبي السلمي للشعب، وأننا نقدر جميعاً موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد.
وقال شنين، فور تسلمه رئاسة مجلس النواب أن الجزائريون قادرون على الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، وعلينا نحن أن نعطيهم الأمل ونقدم لهم الثقة في جميع المؤسسات.
وأكد، خلال كلمة له نقلتها "فضائية "سكاي إن البرلمان يدعم الحراك الشعبي السلمي للشعب، وأننا نقدر جميعاً موقف الجيش الجزائري وقيادته الداعم لمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن سليمان شنين هو مرشح تحالف النهضة والعدالة والبناء.
وقد أعلن التجمع الوطني الديمقراطي سحب مرشحه “لخضر سيدي عثمان” لصالح مرشح تحالف النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين.
Advertisements
المزيد عن: لبرلمان الجزائري سليمان شنين الجيش الجزائري الجزائر
- مفاجأة في النتائج الأولية لانتخابات الجزائر!
- عاجل.. انتخاب سعيد بوحجة رئيسًا لمجلس النواب الجزائري
- نواب جزائريون يسلمون مذكرة احتجاج للسفير الأمريكي بخصوص القدس
- تركيا تنتخب.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
- انتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا للبرلمان الجزائري
- تعرف إلى أصغر رئيس للبرلمان الجزائري
- استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر لـ"أسباب صحيّة"
- الجزائر.. اجتماع غرفتي البرلمان لتحديد موعد "جلسة الشغور"
- أول تصريح لرئيس الجزائر المؤقت
- رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يستقيل من منصبه