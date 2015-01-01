جماهير مصر تزين استاد القاهرة في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

قدمت الجماهير المصرية نموذجا للجماهير المحبة لبلادها، بعدما تواجدت بكثافة في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019.

وواصلت الجماهير المصرية إبهار العالم وتقديم رسالة قوية، بالتواجد بكثافة في المدرجات على الرغم من الخروج المبكر لمنتخب مصر من البطولة.

ويعد هذا الأمر نجاحا كبيرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ولاقت البطولة اشادة كبيرة وردود فعل عالمية وعربية وإفريقية طيبة للغاية.