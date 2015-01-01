عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:01 م
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نفي أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اعتزال محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي، اللعب دوليًا.
وكتب إسماعيل في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح، لم ولن يعتزل دوليًا".
وأضاف:"صلاح لم يعتذر يومًا عن منتخب بلاده، ولا يزال يحلم له ومعه بالأفضل".
الجدير بالذكر أن منتخب مصر خرج من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا 1-0.
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