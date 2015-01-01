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راشفورد: مستعد لقيادة هجوم مانشستر يونايتد بالموسم القادم

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:56 م
راشفورد: مستعد لقيادة هجوم مانشستر يونايتد بالموسم القادم
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أن الأجواء صاخبة داخل الفريق، وأن الأمور تسير كما ينبغي أن تكون، والجميع لديهم الحماس والتفاؤل للموسم الجديد وقد وضع الفريق ما حدث الموسم الماضي خلفنا.

وقال راشفورد عن تصريح المدرب سولشاير بأن لديه مهاجمين قادرين على تسجيل ٣٠-٤٠ هدف، وتم سؤاله إذا ما كان مستعد لقيادة هجوم اليونايتد الموسم القادم: "نعم بكل تأكيد. أشعر أنني على اتم الاستعداد لذلك، أشعر بأنني في وضع أفضل، لا تستطيع تحديد رقم تهديفي لكن سنطمح لهذا الرقم الموسم القادم".

وأصاف راشفورد عن تنافس المان سيتي وليفربول الموسم الماضي: "أرى أن هذا الشي يشكل حافز وتحدي لإعادة مانشستر يونايتد لمكانته الطبيعيه، هذا النادي لا يخشى التحديات على الاطلاق".

واختتم: "عن اللاعبين الجدد بيساكا & دانيال: "أعرفهما منذ وقت طويل لقد نشأنا معاً ولست مستغرب من انتقالهما لليونايتد، انه امرً محفز وصول لاعبين شباب جدد للفريق ودائمًا ما قلت أن في اليونايتد يسهل التأقلم والتكيّف للاعبين الجدد الشباب".
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