سقوط المتهم بالشروع في قتل صديقه بالحوامدية

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على مسجل خطر شرع في قتل صديقه، بعدما أطلق عليه عيار ناري بفرد خرطوش، أحدث فتحة دخول بمنطقة أسفل القلب وخروج من الظهر، نقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني في حالة صحية خطيرة.





وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بسلاح ناري بدائرة المركز.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطلين، أطلق خلالها أحدهما عيار ناري بفرد خرطوش صوب الثاني محدثا إصابته التي نقل إلى المستشفى على إثرها، وفر هاربا.



