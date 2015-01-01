الجالية المصرية في ميلانو تطالب بإنشاء فرع لبنوك المصرية بإيطاليا
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:55 م
كساب أحمد
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وجه محمود عثمان، رئيس الجالية المصرية في ميلانو، الشكر للسفير نبيلة مكرم وزير الهجرة، على دورها في لم شمل الجاليات المصرية في الخارج.
وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن مشاكل المصريين في إيطاليا تتمثل في عدة أمور، منها معادلة رخصة القيادة المصرية للرخصة الإيطالية، وهذا يهم الجالية المصرية ليس في مدينة ميلانو فقط، ولكن في إيطاليا ككل، خاصة أن شروط الحصول على الرخصة في إيطاليا صعب للغاية، مطالبًا بالعمل على مساواة الجالية المصرية في إيطالية بالجالية المغربية والسريلانكية.
وطالب بإنشاء فرع لبنك مصري في إيطاليا، خاصة في مدينة ميلانو، معقبًا: "عايزين الفلوس تتحول لمصر بطريقة شرعية"
وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن مشاكل المصريين في إيطاليا تتمثل في عدة أمور، منها معادلة رخصة القيادة المصرية للرخصة الإيطالية، وهذا يهم الجالية المصرية ليس في مدينة ميلانو فقط، ولكن في إيطاليا ككل، خاصة أن شروط الحصول على الرخصة في إيطاليا صعب للغاية، مطالبًا بالعمل على مساواة الجالية المصرية في إيطالية بالجالية المغربية والسريلانكية.
وطالب بإنشاء فرع لبنك مصري في إيطاليا، خاصة في مدينة ميلانو، معقبًا: "عايزين الفلوس تتحول لمصر بطريقة شرعية"
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