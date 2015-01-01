بعد دعمها إسقات الولاية على الفتاة.. رانيا يوسف ترد على هجود السعوديين

وقالت رانيا يوسف : "هو وهي لا هي وهو .. الاول هو ده سيد البيت .. الأولي هي ده الاتيكيت .. قلك مساواه .. قلناله يا ريت اصل التفرقة مش طبيعية .. هو اقوي من هي .. هي اذكي من هو .. هو اعظم من هي .. هي اجمل من هو" .. من تتر مسلسل هو وهي.





وياتى تعليقها بعد الأزمة التى تعرضت لها منذ أيام قليلة تسببت في هجوم السعوديين عليها لدعمها لقرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد بلوغها الـ18 من عمرها.





وكتبت رانيا قائلة: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".