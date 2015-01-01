ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد دعمها إسقات الولاية على الفتاة.. رانيا يوسف ترد على هجود السعوديين

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:55 م
بعد دعمها إسقات الولاية على الفتاة.. رانيا يوسف ترد على هجود السعوديين
رانيا يوسف
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمعات العربية.

وقالت رانيا يوسف : "هو وهي لا هي وهو .. الاول هو ده سيد البيت .. الأولي هي ده الاتيكيت .. قلك مساواه .. قلناله يا ريت اصل التفرقة مش طبيعية .. هو اقوي من هي .. هي اذكي من هو .. هو اعظم من هي .. هي اجمل من هو" .. من تتر مسلسل هو وهي. 

وياتى تعليقها بعد الأزمة التى تعرضت لها منذ أيام قليلة تسببت في هجوم السعوديين عليها لدعمها لقرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد بلوغها الـ18 من عمرها. 

وكتبت رانيا قائلة: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
1
x
18:00
0
بنين
نيجيريا
1
x
21:00
0
جنوب إفريقيا