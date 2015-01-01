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سولشاير يدافع عن بوجبا.. ويكشف عن سبب الخلاف مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:48 م
سولشاير يدافع عن بوجبا.. ويكشف عن سبب الخلاف مع مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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تحد النرويجي أولي جونار سولشاير، عن لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا، مشددًا على رفضه جميع التصريحات الإعلامية ضد اللاعب، لأنه شخص مهذب ورائع ولم يتسبب لهم بالمشاكل على الإطلاق طوال فترة تواجده معهم.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي بمعسكر الشياطين الحمر في استراليا: "سوق الانتقالات ؟ مازلنا في سوق الانتقالات لحسم بعض الصفقات، لدينا الصبر، فلسنا مضطرين لبيع اي لاعب علينا وليس علينا دفع مبالغ مهوله في أي لاعب أيضاً".

وأضاف قائلاً: "لدينا 4 مهاجمين يسجلون الكثير من الاهداف في الموسم الواحد. نحن لا نعتمد على مهاجم واحد لتسجيل ٣٠-٤٠ هدف، لدينا انتوني مارسيال، ولوكاكو، وراشفورد ميسون سيدخل معهم، دانيال جيمس ايضًا".

واختتم سولشاير: "لا أقصد بكلامي هذا مواجهة مينو رايولا، جميع الوكلاء لديهم موكلين عليهم الاعتناء بهم، وأنا لدي لاعبين علي الاعتناء بهم".
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المزيد عن: مينو رايولا مانشستر يونايتد سولشاير تدريبات مانشستر يونايتد بوجبا
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