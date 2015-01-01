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قريبا : خطة للاستخلاص الآلي عن بُعد بالطرقات السيارة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:49 م
قريبا : خطة للاستخلاص الآلي عن بُعد بالطرقات السيارة
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محمد وليد الجموسي
 
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كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي، اليوم الأربعاء عن خطّة للاستخلاص الآلي عن بعد بالطرقات السيارة قريبا. 
وأوضح الوزير في تصريح لـ "وات" حول تعدد محطات الاستخلاص على الطريق السيارة وما تسبّبه من تعطّل ومضيعة لوقت مستعمليها، ان الوزارة تعد مشروعا كبيرا حول عملية الاستخلاص الآلي عن بعد مما سيسهل عملية العبور بالبطاقة المغناطيسية.
 
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