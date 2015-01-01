لاسارتي يعقد محاضرة نظرية للاعبي الأهلي
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:48 م
علي نبوي
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عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق الخارجي.
وتحدث لاسارتي مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي غدا في ثاني اللقاءات الودية بمعسكر إسبانيا.
وكان الأهلي قد خاض مرانا قويا صباح اليوم شهد تركيزا كبيرا على النواحي البدنية في إطار تجهيز الجميع لاستئناف المباريات المتبقية بمسابقة الدوري.
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