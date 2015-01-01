اقتصادي عن رفع الحد الأدنى للأجور: "قرار في وقته"

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قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان؛ إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار جاء في وقته خاصة في ظل تحريك أسعار الوقود؛ الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "ON-E"، مساء الأربعاء أن هذا القرار سيخفف الأشكاليات الناتجة عن رفع الأسعار.



وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيها يتطلب رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل، موضحًا: "يجب رفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل إلى 24 ألف جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور".

