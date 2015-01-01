مناظرة السيزيام : حلا منصري من القصرين تتفوق وطنيا بأعلى معدل 19.45

أعلنت وزارة التربية اليوم عن صاحبة أعلى معدل في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية دورة 2019 وهي التلميذة حلا بنت عماد منصري من مدرسة ابتدائية خاصة بالقصرين التري تحصلت على معدّل 19.45 من 20.

كما أوضحت وزارة التربية أن نسبة النجاح في المدارس العمومية بلغت 45.92% في حين بلغت النسبة في القطاع الخاص 77.91%.

وبينت الوزارة اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019، أن نسبة النجاح العامة في هذه المناظرة بلغت 50.35%.