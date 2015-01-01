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بعد إصابة شقيقين.. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:46 م
بعد إصابة شقيقين.. السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية
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إيمان عبد العاطي
 
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سيطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بنطاق مركز الحوامدية، بعد إصابة شقيقين، وتمكنت القوات من القبض على 15 شخصًا من طرفيها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الحوامدية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين بقرية مني الأمير بدائرة المركز.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث المركز، وتبين نشوب حريق بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شقيقين.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، من القبض على 15 شخصًا من طرفي المشاجرة، وإقتيادهم إلى ديوان المركز، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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