بعد ظهور عراف في برنامج رياضي : التلفزة التونسية تعتذر من مشاهديها

على إثر ما تضمنته حصة 'يوميات_الكان' على الوطنية الأولى ليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019 من استضافة لفلكي تحدث عن تنبؤه بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الغاني في منافسات كأس أمم افريقيا المقامة حاليا بمصر وتوقعاته لمباراة ربع النهائي تم تكليف الموفق الإعلامي للتلفزة التونسية الساهر على متابعة ما يرد من تفاعلات وملاحظات المشاهدين ومختلف مكونات المجتمع للبحث في مكان الخلل إن وجدت وتصويبها ،بمعاينة ما ورد في الحصة المذكورة ،واستنادا إلى تقريره تم توجيه تنبيه إلى رئيس مصلحة الرياضة المكلف بإنتاج هذا البرنامج بعدم تكرار بث مثل هذه المضامين التي قد تكرس الشعوذة والاتكال في المجتمع التونسي.

وعليه فإن مؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقا عاما ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية ،تقدم اعتذارها لجمهورها ومشاهديها عما ورد في الحصة المذكورة حتى وإن كان من قبيل الهزل والدعابة كما ورد في تبرير معد البرنامج .