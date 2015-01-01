أردوغان يقر بخلافات مع محافظ البنك المركزي

قر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بخلافات بينه مع محافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أنه أقاله لأنه لم يُنفذ التوجيهات الخاصة بأسعار الفائدة، ولأن البنك لم يؤد دوره بشكل سليم، بحسب تعبيره.





وحاول أردوغان، خلال كلمة في أنقرة، طمأنة الأتراك في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مضيفاً أن البنك المركزي سيقدم مزيداً من الدعم للبرنامج الاقتصادي في المستقبل وأن سياسة سعر الفائدة في تركيا ستتبلور قريباً جداً.