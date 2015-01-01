ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أردوغان يقر بخلافات مع محافظ البنك المركزي

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:42 م
أردوغان يقر بخلافات مع محافظ البنك المركزي
اردوغانؤ
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بخلافات بينه مع محافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أنه أقاله لأنه لم يُنفذ التوجيهات الخاصة بأسعار الفائدة، ولأن البنك لم يؤد دوره بشكل سليم، بحسب تعبيره.

وحاول أردوغان، خلال كلمة في أنقرة، طمأنة الأتراك في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مضيفاً أن البنك المركزي سيقدم مزيداً من الدعم للبرنامج الاقتصادي في المستقبل وأن سياسة سعر الفائدة في تركيا ستتبلور قريباً جداً.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
1
x
18:00
0
بنين
نيجيريا
1
x
21:00
0
جنوب إفريقيا