المنتخب التونسي يختتم تحضيراته للقاء مدغشقر

انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تحضيراته للقاء الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا (مصر 2019) الذي سيجمعه غدا الخميس بنظيره الملغاشي انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس بملعب السلام بالقاهرة وذلك باجراء حصة تدريبية اخيرة دامت 45 دقيقة وبمشاركة كل اللاعبين في ملعب نادي شمس المحاذي لمقر إقامة المنتخب.

وحاول الإطار الفني استغلال هذه الحصة التدريبية الأخيرة لمزيد تعزيز وتنشيط اللياقة البدنية وضبط بعض الجوانب الفنية والتكتيكية لإضفاء أكثر تكامل على أداء الفريق.

للتذكير يدير الحكم الكاميروني أليوم نيان مباراة الغد بين تونس ومدغشقر كما تم تعيين مواطنيه ايفاريست منكواندي مساعدا أولا والفيس قي نوبي نقيقو مساعدا ثانيا في حين سيكون الغابوني ايريك ارنو اوتوغو كاستان حكما رابعا.

علما انه سيتم في هذه المباراة اعتماد تقنية "الفار" وتم تعيين الفرنسي بينوا ميلو للقيام بهذه المهمة في هذه المقابلة.

وفي هذا الاطار القى الخبير الإيفواري للاتحاد الافريقي لكرة القدم " دوي نومنداز" صباح اليوم بمقر اقامة المنتخب بالقاهرة محاضرة حول تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي سيتم استعمالها بداية من مباريات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس افريقيا (2019) وقد حضرها كل اللاعبين والاطار الفني للمنتخب و دامت 25 دقيقة وضح خلالها " دوي نومنداز" الحالات التي يمكن فيها استعمال تقنية "الفار" مؤكدا على ضرورة احترام قرارت الحكم الرئيسي للمباراة فهو الوحيد الذي يملك سلطة القرار النهائي لاستعمال هذه التقنية.

وسيخوض "النسور" مباراة الدور ربع النهائي باللون الأبيض في حين سيرتدي منتخب مدغشقر اللون الأحمر.