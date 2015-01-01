التونسي حمدي الحرباوي يتعاقد رسميا مع العربي القطري لمدة موسمين

اعلن نادي العربي القطري امس الثلاثاء على صفحته الرسمية على شبكة "تويتر" عن تعاقده رسميا مع مهاجم زولت فارغيم البلجيكي التونسي حمدي الحرباوي وذلك لمدة موسمين.

وسبق للحرباوي المتوج بلقب هداف البطولة البلجيكية ب25 هدفا ان احترف في البطولة القطرية مع نادي قطر موسم 2014-2015 وتوج معه بلقب هداف الدوري القطري.

يذكر ان العربي القطري كان أنهى بطولة دوري نجوم قطر للموسم الرياضي 2018- 2019 في المرتبة السادسة .