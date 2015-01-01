ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التونسي حمدي الحرباوي يتعاقد رسميا مع العربي القطري لمدة موسمين

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:41 م
التونسي حمدي الحرباوي يتعاقد رسميا مع العربي القطري لمدة موسمين
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 اعلن نادي العربي القطري امس الثلاثاء على صفحته الرسمية على شبكة "تويتر" عن تعاقده رسميا مع مهاجم زولت فارغيم البلجيكي التونسي حمدي الحرباوي وذلك لمدة موسمين. 
وسبق للحرباوي المتوج بلقب هداف البطولة البلجيكية ب25 هدفا ان احترف في البطولة القطرية مع نادي قطر موسم 2014-2015 وتوج معه بلقب هداف الدوري القطري.
يذكر ان العربي القطري كان أنهى بطولة دوري نجوم قطر للموسم الرياضي 2018- 2019 في المرتبة السادسة .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
1
x
18:00
0
بنين
نيجيريا
1
x
21:00
0
جنوب إفريقيا