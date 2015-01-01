تركيب انظمة خلايا شمسية بمساجد العقبة لتوفير 600 ألف دينار سنويًا

تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنفيذ مشروع تركيب انظمة خلايا شمسية لمساجد العقبة جميعها " 35 مسجدا"،ما يحقق وفرا سنويا يقارب 600 الف دينار بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".





وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان المشروع ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بدعم من وزارتي الطاقة والأوقاف بنسبة 50 بالمئة من تكلفة المشروع، وتتحمل الهيئات التطوعية والاشرافية القائمة على المساجد النسبة المتبقية.





واضافت ان المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية 675 ألف دينار سيسهم في توفير بيئة ملائمة في هذه المساجد عدا عن الأثر البيئي بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 1647 طن مكافئ من ثاني اكسيد الكربون سنويا ونشر ثقافة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، من خلال إستثمار الموراد الطبيعية لمدينة العقبة التي تمتاز بايام مشمسة طوال العام.





ولم تذكر الوزيرة موعدا لانتهاء العمل في المشروع. وقالت الوزيرة ان مشروع تزويد جميع مساجد العقبة بطاقة نظيفة هو جزء من مشروع دعم دور العبادة بتزويد المساجد والكنائس في المملكة بالطاقة المتجددة من خلال برنامج سنوي بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دينار.





وعن عدد دور العبادة المستهدفة في المملكة قدرت زواتي عددها بحوالي 7000 مسجد وكنيسة تم تزويد حوالي 500 منها بانظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة الكهربائية.





وأوضحت زواتي ان الوزارة ومن خلال صندوق الطاقة المتجددة نفذت خلال السنوات الأربعة الماضية مشاريع تعزز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتسهم في جهود استدامة التنمية بقيمة 50 مليون دينار بلغت حصة الصندوق منها 19 مليون دينار والباقي من المانحين واصحاب المشروعات .





وعن هذه المشروعات قالت انها تشمل القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية ودور العبادة والمدارس في مناطق المملكة كافة، مؤكدة أهميتها في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بالاعتماد على طاقة نظيفة مصدرها محلي ما يخفف كلف الطاقة ويزيد الاعتماد على الذات.





وأشادت زواتي بالدعم الذي يقدمه المانحون لهذه المشروعات لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي ،خصوصا الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية ووزارة البيئة الإيطالية والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية.

واهابت بالمؤسسات الوطنية والمواطنين الراغبين بالاستفادة من مشروعات الصندوق التوجه للجهات المعنية في صندوق الطاقة او الصفحة الالكترونية للصندوق للاطلاع على هذه المشروعات وشروطها وسبل الاستفادة منها.

من جانبه، قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة أن الصندوق يعمل على تنفيذ برامج متعددة لدعم مختلف القطاعات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة وترشيد الطاقة وعلى راسها دعم قطاع المنازل "السخان الشمسي، والخلايا الكهروضوئية، واللبمات الموفرة للطاقة" و الأبنية الحكومية وتدفئة المدارس، ودور العبادة والقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية اضافة إلى برامج التوعية الشاملة ودعم الإبداع والإختراعات الجديدة في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة.





وأضاف ان الصندوق الذي يعد الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، استهدف مشاريع القطاع المنزلي للمساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء ، وتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة اساسية لتوفير استهلاك الكهرباء.