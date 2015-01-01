وزير خارجية البحرين: مواجهة "حزب الله" خطوة مهمة لهزيمة المشروع الإيراني

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد أن مواجهة حزب الله الإرهابي وامتداده الحوثي في اليمن هي الخطوة المرحلية الأهم لمواجهة المشروع الإيراني وهزيمته في المنطقة.





يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) فرض عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني لاتهامهما بـ "استغلال النظام السياسي والمالي" في لبنان لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، مصنفة الحزب بأنه "منظمة إرهابية"، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في بيان.





وتستهدف العقوبات النائب أمين شري لاتهامه باستغلال منصبه الرسمي لأهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانية، والنائب محمد حسن رعد الذي يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله في لبنان.





كما استهدفت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.